Cannabis, Varchi: No a legalizzazione. Salute è bene primario da tutelare

“Per Fratelli d’Italia la salute è un bene primario da tutelare con tutti i mezzi possibili, economici e sociali e per questa ragione bene ha fatto il presidente Giorgia Meloni a ribadire, proprio nel giorno in cui sono state depositate le firme per il referendum per la cannabis legale, la disponibilità di FDI a promuovere ogni azione finalizzata a disincentivare l’uso degli stupefacenti anche con l’organizzazione di un Comitato per il NO al referendum sulla legalizzazione. Gli esperti confermano come la dipendenza da cannabinoidi infici notevolmente sulle capacità cerebrali di chi l’assume, facilitando anche stati di ansia, depressione e apatia. Ci auguriamo di poter contare sulla collaborazione delle altre istituzioni e di chi, al di là delle bandiere politiche, ha a cuore la salute pubblica e vuole incentivare il lavoro delle tante associazioni che, spesso in solitaria, si occupano di queste problematiche”.

Così in una nota, Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.

Condividi