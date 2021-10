DDL ZAN. Lollobrigida: Avrebbe limitato libertà e no tutelato diritti

“La bocciatura del ddl Zan è una buona notizia perché ferma il tentativo della sinistra di imporre il pensiero unico e consente ad ogni cittadino di continuare a manifestare in libertà le proprie opinioni. L’approvazione di questa legge liberticida non avrebbe portato nulla in più alla lotta alle discriminazioni. Le priorità della Nazione non sono queste: Pd e M5S tornino ad occuparsi dei problemi degli italiani e non di leggi ideologiche”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.