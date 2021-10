Dl infrastrutture, Silvestroni: E’ un altro poltronificio

Ennesima fiducia, Fratelli d’Italia vota contro

“Fratelli d’Italia voterà convintamente contro questo decreto-legge sulle misure urgenti per gli investimenti e la sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti che all’articolo 7 celebra la fine dell’aviazione italiana. Solo grazie a un nostro emendamento accolto dalla Commissione, il ministro delle Infrastrutture sarà costretto a riferire in Aula almeno una volta all’anno cosa succede in ITA, ai lavoratori e ai loro contratti privi di tutela occupazionale. Questo decreto si è trasformato in un ennesimo poltronificio con la creazione di una seconda Anas, trovando dal nulla una misteriosa copertura di oltre 500 milioni di euro nel bilancio corrente, mentre aumentano le bollette e il costo della vita per gli italiani”.