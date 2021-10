Governo, Butti: Ha buttato al vento risorse con rdc e cashback

“Da tempo Fratelli d’Italia sostiene che il reddito di cittadinanza e il cashback sono misure profondamente inadeguate e che non creano nuovi posti di lavoro. Il primo è stato distribuito a mafiosi e nullafacenti e non ha aiutato le persone che ne avevano realmente bisogno. Non lo dice Fratelli d’Italia, ma gli indicatori Istat. Con il secondo, invece, il governo ha speso svariati miliardi che hanno ingrassato solo le banche buttando al vento importanti risorse anziché investirle per creare nuova occupazione.”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Alessio Butti intervenendo a RaiNews24.



