Cannabis, La Pietra: Dire no con forza alla sua legalizzazione

“Quella contro la legalizzazione della cannabis è una battaglia di civiltà ed è importante, come ha sottolineato Giorgia Meloni, che tutto il centrodestra converga su un comitato per il no per contrastare questa nefasta ipotesi”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra.

“L’uso ricreativo della cannabis – sottolinea La Pietra – porta a conseguenze nocive per la salute dei giovani che troppo spesso vengono sottovalutate. Per questo è necessario fare tutto ciò che è possibile per opporsi alla follia di un referendum che ne vuole la legalizzazione e ci auguriamo che in questa battaglia vi possa essere la più ampia condivisione da parte del mondo associativo e del volontariato”.