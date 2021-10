Dl trasporti, Varchi: Sinistra aiuta Roma ma non Catania

Ci auguriamo non dipenda dal fatto che città etnea sia a guida centrodestra

“È scandaloso il modus operandi della sinistra al governo con il sottosegretario alle Infrastrutture Cancelleri che sceglie l’opzione della “valutazione di opportunità” per evitare di finanziare le risorse necessarie alla provincia di Catania dopo i danni subiti per il maltempo. Una decisione che si contrappone a quella presa solo alcuni giorni fa quando, all’indomani dell’elezione di Gualtieri a sindaco di Roma, il Pd ha erogato 5 milioni di euro per la sistemazione del manto stradale della Capitale. Insomma, due pesi e due misure. Ci auguriamo che questo non dipenda dal fatto che Catania, a differenza di Roma, abbia un sindaco di centrodestra”.

Così Carolina Varchi, deputato siciliano di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula sugli Odg al Dl Trasporti.