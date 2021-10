“Morti, dispersi e una città e una provincia in ginocchio: come può il governo chiedere a Fratelli d’Italia di accettare una riformulazione al suo ordine del giorno per dare subito aiuti concreti a Catania e ai suoi cittadini? Cosa l’esecutivo deve ancora valutare? Cosa questa terra, che ha già un gap infrastrutturale enorme, deve ancora subire?” Così Ella Bucalo, deputato siciliano di Fratelli d’Italia, intervenendo sugli Odg al Dl Trasporti.