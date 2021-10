Manovra, Calandrini: ancora risorse sprecate

La manovra di Bilancio è approssimativa e non ci rappresenta. Abbiamo sentito ieri il governo vantarsi di numeri e voci che non corrispondono alla realtà. Quel che è certo è che sarà nuovamente finanziato il reddito di cittadinanza, misura che si è rivelata dannosa e inutile: altri 9 miliardi di euro sprecati e che invece potevano essere destinati a politiche del lavoro attive.

E mentre il governo finanzia i fannulloni, dice ai lavoratori che devono aspettare prima di andare in pensione, viste le modifiche che puntano ad innalzare l’età pensionabile per poi ripristinare la legge Fornero.

Altri aspetti sono fumo negli occhi: si proroga il Superbonus ma si decimano gli altri bonus edilizi, levando il meccanismo della cessione del credito.

Anche sulle scuole, si introducono i docenti di educazione motoria nelle primarie, senza rendersi conto che in molti istituti mancano le palestre o altri spazi idonei.

Fratelli d’Italia è pronta ad intervenire nelle commissioni nelle aule parlamentari per modificare l’ennesimo provvedimento lontano dalla realtà che utilizza risorse in deficit su misure improduttive.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione Bilancio, senatore Nicola Calandrini