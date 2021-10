Manovra, La Russa: Bene aumento stipendio sindaci

“Apprendo con soddisfazione che il governo abbia in animo l’intenzione di aumentare lo stipendio dei sindaci a partire da quelli delle grandi città, con criteri non molto diversi da quelli da me proposti nel mio disegno di legge che è già molto avanti nell’iter parlamentare. L’impegno richiesto ai sindaci è notevole anche alla luce dei possibili rischi giudiziari e alla sospensione della propria attività lavorativa. Ne abbiamo avuto la riprova anche quando durante l’ultima tornata elettorale siamo stati alla ricerca di civici. L’aumento dello stipendio, quindi, sarebbe un meritato riconoscimento”.

Lo dichiara Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia.