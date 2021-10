“Fratelli d’Italia valuterà attentamente ogni elemento della Manovra, ma non condividiamo l’aumento di risorse per il reddito di cittadinanza che, invece, servirebbero per abbattere il carico fiscale su imprese e su famiglie e favorire chi vuole andare in pensione”.

Così il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Isabella Rauti.