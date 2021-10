Nuovo circolo Fratelli d’Italia in Polonia

Proprio mentre l’Unione Europea “processa” la Polonia, rea di rivendicare la propria sovranità e la supremazia delle sue norme costituzionali su quelle europee, sorge a Varsavia il primo circolo di Fratelli d’Italia in terra polacca. E’ presieduto da Enrico Buscema, giornalista e opinionista che spesso compare anche nelle tv polacche. Buscema è tra l’altro animatore di un gruppo Facebook molto seguito dalla comunità dei nostri connazionali, “Italiani in Polonia” che conta 17500 membri selezionati con oltre 500 profili in attesa di entrare (bisogna avere almeno 3 anni di anzianità facebook per evitare i fake). E’ ovvio che l’iniziativa rimarrà del tutto separata dall’azione politica di FdI, come correttezza vuole.

Il nuovo circolo, potendo contare comunque su professionalità giovani e a contatto col mondo dell’imprenditoria e della comunicazione, ha notevoli prospettive di crescita. Da notare che, non a caso, tra i promotori del circolo ci sono alcuni dei candidati nella lista per le elezioni dei Comites nella circoscrizione di Varsavia.

Buon lavoro e in bocca al lupo!



Roberto Menia

Responsabile del Dipartimento Italiani all’Estero di Fratelli d’Italia