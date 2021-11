4 Novembre, torni ad essere vera festa nazionale

“Siamo felici e orgogliosi che il ricordo del Milite Ignoto e delle gesta di chi si è sacrificato per unire l’Italia sia oggi un patrimonio comune di tutte le forze politiche. Le nostre Forze Armate, oggi come ieri, sono patrimonio di tutti e godono della fiducia della stragrande maggioranza degli italiani. Per questo motivo lanciamo un appello al Governo: il 4 novembre torni ad essere una vera festa nazionale. La vittoria di un popolo, delle nostre Forze Armate e degli italiani. Per raccontare quello che hanno fatto ieri i nostri militari come Alberto Riva di Villasanta, eroe, ultimo Caduto, ma anche quello che fanno oggi e che faranno domani”.

Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, Davide Galantino, Giovanni Russo e Wanda Ferro.