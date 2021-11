Rampelli: “ Solidarietà a Tajani”

“Esprimo tutta la mia solidarietà ad Antonio Tajani. Le intimidazioni rivoltegli dai no vax rappresentano la peggiore forma di espressione possibile e tracimano qualsiasi concetto di libertà. Ed è paradossale che chi vorrebbe difendere delle libertà cerchi di compromettere quelle altrui. Quanto accaduto a Tajani avviene dopo le minacce indirizzate al Governatore della Liguria Giovanni Toti e dimostra la linea di confine tra ciò che è legittimo fare per difendere le proprie argomentazioni, e ciò che invece non lo è”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.