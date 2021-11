Ambiente, Malan: non partecipiamo al voto, forti perplessità su modifiche articoli costutuzione

“Fratelli d’Italia ha sollevato perplessità, senza avere alcuna risposta, sul ddl di modifica della Costituzione in tema di ambiente. Noi siamo totalmente a favore della difesa dell’ambiente e della natura, patrimonio che ci è stato affidato e che abbiamo il dovere di lasciare in buone condizioni alle prossime generazioni. Avevamo chiesto di approfondire alcuni aspetti di questo disegno di legge ma non abbiamo avuto risposte alle nostre perplessità. Abbiamo chiesto di mantenere l’andamento dei lavori che prevedeva il voto su questo provvedimento domani, ma la maggioranza ha usato i suoi numeri per respingere la nostra proposta. Non parteciperemo quindi al voto perché anticipare un provvedimento così importante solo perché si teme che domani i numeri si assottiglino non ci sembra corretto”.

Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan.