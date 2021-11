Cannabis: Governo interferisce su termini presentazione referendum

“In commissione Affari Costituzionali Fratelli d’Italia ha provato a fermare il tentativo del governo di concedere al Comitato per la liberalizzazione della cannabis termini aggiuntivi così da permettergli di presentare il referendum che, secondo le regole ordinarie, non si sarebbe potuto depositare. L’autoproclamatosi “governo dei migliori” indirettamente vuole intervenire su un tema grave come quello della liberalizzazione delle droghe. Fratelli d’Italia continuerà la propria battaglia per fermare la legalizzazione delle sostanze stupefacenti sia in Aula che fuori dal Parlamento costituendo i comitati per il No”.

Così in una nota i deputati di Fratelli d’Italia in commissione Affari Costituzionali Emanuele Prisco e Augusta Montaruli.