Caso Puzzer, Cirielli : “Attacco alla democrazia italiana”.

“Le ultime vicende di Stefano Puzzer, referente dei portuali di Trieste, sono degne di uno stato di polizia quale quello venezuelano, d’altronde amico della parte principale della Maggioranza e non di uno stato democratico come l’Italia”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli: “Emettere un foglio di via senza alcuna motivazione plausibile e solo per una legittima e corretta protesta è costituzionalmente illegittimo, una grave limitazione della libertà di pensiero e della libertà personale. Le decisioni in merito al Green Pass, oltretutto sono state vagliate dal Parlamento e quindi sono oggetto di legittima critica democratica e diritto di protesta pacifica come effettuata dal Puzzer. Chiederò all’ineffabile Ministro degli Interni Lamorgese, con interrogazione parlamentare, di far revocare la misura e accertare le responsabilità per questa grave limitazione delle libertà costituzionalmente garantite” conclude l’On. Cirielli.

