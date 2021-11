Legge Europea, De Carlo: il Parlamento agisca contro il “Nutriscore” a difesa del prodotto italiano

“Bene l’approvazione dell’emendamento di Fratelli d’ Italia che ancora una volta pone l’ attenzione sul ‘Nutriscore’, tema ancor più sentito in vista dell’ imminente presidenza francese della commissione europea che, come è noto, è tra i maggiori ‘sponsor’ di questo strumento fortemente discriminante per i nostri prodotti” così il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, responsabile nazionale Agricoltura di FdI durante la discussione in Aula sulla legge europea. “Il nostro appello è che il Parlamento abbia un atteggiamento univoco sul tema della difesa dei nostri prodotti e delle nostre tradizioni secolari, facendo una lobby sana con tutti i portatori di interesse. Serve un piano agricolo nazionale strategico serio, che tenga in considerazione che molte nazioni fingono di esserci amiche ed invece discriminano le produzioni italiane limitandone l’incidenza nei mercati.”

E conclude: “Fratelli d’Italia ha dimostrato ancora una volta di essere il partito che difende i prodotti e i produttori italiani” conclude il senatore De Carlo