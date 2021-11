RdC, Balboni : scoperti 5mila furbetti, è tempo di abolirlo e destinare le risorse alle imprese

“Ogni giorno si susseguono notizie come questa: scoperti 5mila furbetti che percepiscono il reddito di cittadinanza indebitamente, tra loro persino boss mafiosi. Il danno accertato, solo in questo caso, è di circa 20 milioni di euro, che vanno a sommarsi alle centinaia di milioni truffati da quando questa misura criminogena è in vigore. Una montagna di danaro sottratto a chi ne aveva bisogno davvero e soprattutto alle imprese che creano veri posti di lavoro. Adesso basta, bisogna abolire il reddito di cittadinanza e impegnare queste risorse per sostenere le imprese che assumono e le persone veramente in difficoltà. Come ha sempre proposto Fratelli d’Italia”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni.