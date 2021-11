Professioni: lavorare per efficienza e merito, basta vessazioni

“La partecipazione del presidente Giorgia Meloni al Congresso nazionale del notariato è la dimostrazione, se ancora ce ne fosse stato bisogno, dell’attenzione massima e dell’ascolto che Fratelli di Italia da sempre presta al mondo delle professioni e al mondo del notariato in particolare. E’ l’ora di finirla di vessare continuamente le professioni com’è stato fatto dagli ultimi governi ed anche nel difficile periodo delle restrizioni per la pandemia. I professionisti rientrano ad ogni titolo fra le categorie che mandano avanti la nostra nazione: Fratelli d’Italia chiede politiche che facciano prevalere una logica efficientista e meritocratica e che li valorizzi come risorsa contro la logica che in tutti questi anni ha portato avanti la sinistra, che li ha considerati solo come dei privilegiati da colpire”.

Lo afferma il responsabile professioni di Fratelli d’Italia, Marta Schifone.