De Carlo: video Fedez è offesa a tutti quei sindaci sempre in prima linea per i propri concittadini

“Siamo sempre e da sempre in prima linea per i nostri cittadini, non solo in questo momento di emergenza sanitaria, ma anche quando il nostro territorio è stato devastato dalla tempesta Vaia o quando quotidianamente qualcuno ha bisogno di aiuto. Quel video è un insulto alle fatiche e all’impegno di tutti i primi cittadini”.

Lo dichiarano i cinque sindaci bellunesi di Fratelli d’Italia guidati dal senatore e sindaco di Calalzo di Cadore Luca De Carlo (insieme a lui i colleghi di Alano di Piave Serenella Bogana, di Vigo di Cadore Silvia Calligaro, di Lorenzago di Cadore Marco D’Ambros e di Perarolo di Cadore Pierluigi Svaluto Ferro) che condannano il video choc di Fedez “Morire morire”, dove appare un individuo con la fascia tricolore da sindaco mentre urina sul rapper a terra.

“È un messaggio pericoloso inviato ai giovani, una pagliacciata offensiva per tutti i sindaci a prescindere dal loro colore politico, ed è una grava mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni e di quei rappresentanti democraticamente eletti che con tutti i propri cittadini hanno un rapporto quotidiano, specialmente nei piccoli comuni come i nostri. Ci auguriamo che si attivino le autorità competenti per contrastare questo vilipendio del tricolore e della fascia, una scena indecente e indecorosa” concludono i sindaci.