Fisco, Meloni: tetto al contante è inutile fardello sulla nostra economia ed enorme regalo alle banche, Fdi si batterà contro questa norma ideologica

“Dal 1 gennaio 2022 scatterà il tetto al contante di mille euro per effetto del decreto fiscale collegato all’ultima manovra del governo Pd-M5S guidato da Conte. Una norma tutta ideologica perché è dimostrato che non c’è correlazione tra utilizzo del denaro contante e lotta all’evasione fiscale e che non ha alcun senso avere in Italia quando in gran parte d’Europa non c’è. Fratelli d’Italia continuerà a battersi contro questa assurdità: un inutile fardello sulla nostra economia, per le imprese e le famiglie italiane, già piegate dalla pandemia. E’ un enorme favore alle banche, tanto per cambiare”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.