Immigrazione, Ferro: Viminale lancia allarme ma Lamorgese non si desta dal torpore

“Mentre il governo usa il pugno duro verso i lavoratori pacifici che protestano contro il green pass e i drogati di tutta Europa si danno appuntamento in Italia per sballarsi nei rave illegali, continuano senza sosta gli sbarchi di immigrati clandestini: a Trapani ne sono giunti 847 a bordo della “Sea-Eye4”, in Calabria 180 mentre la “Ocean Viking” di Sos Mediterranee con altri 306 è in attesa dell’assegnazione di un porto. Il Viminale lancia l’allarme ma il ministro Lamorgese non si desta dal torpore. Fratelli d’Italia ribadisce la necessità delle sue dimissioni e di un radicale cambio di rotta nella gestione della sicurezza e dell’immigrazione”.



Lo dichiara Wanda Ferro, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia.