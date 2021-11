Rdc, Lollobrigida: Fdi chiede informativa urgente al Ministro Orlando

“Fratelli d’Italia chiede un’informativa urgente al ministro Orlando per chiarire sulle indebite percezioni del reddito di cittadinanza”. Lo ha detto intervenendo in Aula il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Chi ottiene in maniera illecita questo sostegno ruba agli italiani onesti. In più occasioni FDI ha chiesto controlli preventivi, affinché il RDC non finisse nelle tasche di chi non ha diritto a riceverlo: tutti i nostri emendamenti, però, sono stati bocciati. Oggi, da parte di chi ha usato questo provvedimento per creare consenso e non per combattere la povertà, è doveroso fare chiarezza”, ha concluso Lollobrigida.

