Abruzzo: Arriva il Giro d’Italia, la soddisfazione di FdI

“Dopo 4 anni il Giro d’Italia torna a colorare di rosa le strade di Pescara (con la partenza della tappa che si concluderà a Jesi dopo 194 km) che già si dichiara pronta ad accogliere l’importante kermesse ciclistica. Non possiamo che ringraziare per questo successo il presidente della Regione, Marco Marsilio, e il capogruppo in Consiglio regionale, Guerino Testa, che hanno lavorato con determinazione per regalare all’Abruzzo e a Pescara un’altra vetrina prestigiosa. Pescara di certo si conferma centro nevralgico dello sport nazionale e internazionale e siamo certi che sarà, come sempre, all’altezza di un evento così rilevante.

Sia in termini di accoglienza sia di promozione del proprio territorio, metropolitano e costiero, le cui immagini faranno il giro del mondo riempiendoci di orgoglio e di nuova energia per il giusto sprint di rilancio post pandemia”.

La nota dei coordinatori provinciale e cittadino di Fratelli d’Italia, Stefano Cardelli e Roberto Carota.