Covid, Bellucci: ombre sempre più pesanti su ministero salute

“Come è noto, il Ministro Speranza aveva garantito di non aver mai interferito con l’OMS sul tema del report di Francesco Zambon, lo ha detto nelle televisioni davanti a milioni di italiani, nelle aule parlamentari e in ogni sede. Dai messaggi resi noti ieri in televisione dal servizio pubblico in merito al report dell’OMS, emerge chiaramente che Speranza ha mentito. A questo punto è lecito domandarsi cosa stia accedendo in questo Dicastero nel quale già a settembre, mentre il mainstream inseguiva storie al limite tra il boccaccesco e l’irrilevanza penale che riguardavano esponenti di centrodestra, il potente capo di gabinetto di Speranza, Goffredo Zaccardi, si dimetteva misteriosamente dal suo ruolo a distanza di poche settimane dall’interrogatorio durato 8 ore in procura a Bergamo. Il Presidente Draghi deve ristabilire il controllo in un Ministero così importante per la protezione della salute degli italiani e su cui gravano, da troppo tempo, ombre sempre più pesanti che allontanano ogni speranza di efficace e trasparente governo di tale materia”.

Lo dichiara Maria Teresa Bellucci, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari sociali.