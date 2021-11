Commercialisti, de Bertoldi: Cartabia intervenga su rinvio elezioni Consiglio nazionale

“Regna purtroppo la confusione per i commercialisti italiani, anche dopo l’ultima comunicazione del Ministero della Giustizia sul rinvio delle elezioni del Consiglio nazionale della categoria. Non si capisce ancora se e quando si dovranno tenere le votazioni territoriali in quanto, da un lato, insiste una sentenza del Tar che non ritiene l’attuale Consiglio legittimato a convocare le elezioni stesse e, dall’altro, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato il Ministero non fornisce, di fatto, alcuna risposta. Esprimo la preoccupazione che la categoria permanga in uno stato di incertezza ed ingovernabilità, e quindi chiedo al ministro della Giustizia Marta Cartabia un suo personale impegno per risolvere, nelle modalità che riterrà più opportune, questa incresciosa situazione, nell’ottica di un certo e rapido rinnovo degli organi locali e nazionali. La situazione economica, le vicende legate al post-pandemia ed al Piano nazionale di ripresa e resilienza richiedono, infatti, l’unità e la piena operatività dei commercialisti, a prescindere da dispute interne che non debbono condizionare il buon operato della categoria, e men che meno le decisioni del Governo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, coordinatore della Consulta parlamentari commercialisti.