Green Pass, Maffoni: ulteriore mazzata a lavoratori e datori di lavoro

” L’unica conseguenza sicura di questo disegno di legge è quella di colpire ancora di più lavoratori e datori di lavoro. L’introduzione dell’obbligo di green pass per entrare nei luoghi di lavoro ha già comportato maggiori costi per aziende e lavoratori, oltre che un danno sociale inqualificabile per i soggetti a cui verrà negato il lavoro, e questo sarà l’ennesimo colpo di grazia alle migliaia di piccoli e medi imprenditori che sono le fondamenta del nostro paese già in difficoltà”. A dichiararlo in Aula il senatore Giampietro Maffoni durante la discussione sul dl Green Pass. “Sia chiaro: FdI è da sempre a favore di ogni soluzione volta a combattere il Covid19 e non tolleriamo chi ci definisce vaghi sulla nostra posizione a riguardo. Siamo favorevoli ai vaccini e ascoltiamo con attenzione la scienza, ma abbiamo il dovere e il diritto di valutare se gli strumenti adottati dalla politica sono utili al paese oppure no. E le nostre perplessità sono state confermate anche dal confronto, nelle scorse settimane, con il mondo aziendale, sindacale e delle imprese. Perplessità condivise anche dai maggiori Sindacati del nostro paese. Questa legge – conclude il senatore Maffoni – rischia di penalizzare una parte significativa di lavoratori e lavoratrici italiane mettendo a difficoltà un tessuto economico e sociale già molto provato, ed è un errore che non possiamo permetterci”.

