Riforme, Delmastro: Governo fermo al palo

“Il governo Draghi è alla continua ricerca di mediazioni al ribasso dando ragione a Fratelli d’Italia che fin dall’inizio non ha voluto far parte di questa maggioranza tanto dilaniata e tribalizzata da non essere in grado di fare una sola riforma. Resta al palo su concorrenza, concessioni e riforma fiscale e mantiene il reddito di cittadinanza anziché usare risorse per abbassare le tasse. Insomma, all’orizzonte non si vede nulla di quello che invece viene sbandierato in tv dalla maggioranza.



Così il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro ospite della trasmissione Omnibus su La7.