Siderurgia, La Pietra: Governo metta al centro l’italianità delle nostre aziende

“Il governo deve intervenire con un piano che definisca in maniera chiara la direzione da prendere per le nostre imprese siderurgiche, in primis l’Italianità delle aziende per tutelare il sistema industriale e l’interesse nazionale”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Patrizio La Pietra. “Oggi – sottolinea La Pietra – i lavoratori del settore siderurgico nazionale si sono ritrovati a Roma per chiedere risposte sul loro futuro. Partecipando alla manifestazione abbiamo ribadito la solidarietà ai lavoratori e alle loro legittime richieste. Contestualmente vogliamo ribadire come ora più che mai sia importante avere risposte chiare dal Governo su una strategia nazionale che metta al centro il settore, fondamentale per l’intera industria italiana. La storia recente, purtroppo, ci insegna come le aziende straniere proprietarie dei siti di Taranto e Piombino abbiamo poco a cuore l’interesse delle aziende stesse”. “Non da meno – conclude La Pietra – il governo deve definire strategie industriali serie per tutelare l’occupazione e la sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente. In questa fase di transizione ecologica occorre anche attenzione per la tutela degli interessi nazionali, cose che Fratelli d’Italia ha sempre chiesto anche con la mozione votata in Senato alcuni mesi fa, ma che sembra essere rimasta lettera morta”.