Cybersicurezza, Urso: Copasir esamina i regolamenti su organizzazione e personale della Agenzia

“Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha avviato l’esame di due schemi di Regolamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale previsti dal D.L. n. 82/2021. Il primo schema di Regolamento sul quale ha riferito il relatore on. Enrico Borghi ha ad oggetto l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia, mentre il secondo schema di Regolamento sul quale ha riferito il relatore on. Elio Vito riguarda la disciplina del personale della stessa Agenzia che, come previsto dalla legge istitutiva, ricalca quella che si applica al personale della Banca d’Italia. Si tratta dei primi due dei quattro schemi di Regolamento dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale sui quali il Comitato, nell’ambito delle proprie funzioni di controllo, indirizzo e stimolo, è chiamato ad esprimere il proprio parere, come prevede la legge istitutiva”.

Lo dichiara il senatore Adolfo Urso, presidente del Copasir.