Difesa, Deidda: Doveroso riconoscimento ai carabinieri ausiliari; Approvato odg alla Camera

“Ancora una volta, ho voluto ricordare al Governo quanto approvato dalla Commissione Difesa il 16 gennaio 2019, con la mia risoluzione sui Carabinieri Ausiliari. Con questo ordine del giorno si chiede di modificare il codice ordinamento militare e prevedere che chi ha svolto il servizio come Carabinieri Ausiliario, senza demerito, possa iscriversi al Portale della Difesa dedicato all’occupazione S.I.L.D (sistema informativo lavoro difesa). Una battaglia che prosegue ma non è stata semplice ed ora vogliamo vederla concretizzata. Per questo, ringrazio il Presidente della IV Commissione Gianluca Rizzo, che ha sottoscritto, difeso e sostenuto l’ordine del giorno. Il Ministero della Difesa e il Governo hanno approvato il nostro Odg. Fratelli d’Italia ritiene doveroso riconoscere il servizio di tanti ragazzi che hanno servito l’Arma dei Carabinieri”, è quanto dichiara Salvatore DEIDDA, Deputato e Capogruppo in Commissione Difesa per FdI

