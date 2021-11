Dl bollette, Santanchè: ennesimo palliativo e assenza di pianificazione strategica. Da FdI voto contrario

“Fratelli d’Italia voterà contro il dl bollette, perchè il governo continua ad intervenire in maniera emergenziale senza pianificare e senza mettere in atto una riforma della politica energetica per ridurre la nostra dipendenza dall’estero, sfruttando le nostre molteplici riserve. La soluzione non può essere quella di intervenire con 3 miliardi e mezzo a fronte dei 9 miliardi di aumento” così la senatrice di FdI Daniela Santanché durante la dichiarazione di voto sul dl bollette in Senato.

“Sapete chi dovrà pagare i 6 miliardi restanti? Saranno i cittadini, le imprese e i Comuni. Anche i Comuni infatti dovranno togliere risorse dalla spesa corrente dei loro bilanci, destinati al sociale, per far fronte a questi rincari. E non solo, settori come quello delle ceramiche verranno totalmente travolti e molte imprese del settore obbligate a chiudere. Ecco, invece di pensare a questo il governo continua a mettere le risorse sul RdC, dimostrando di non mettere mai al centro delle sue scelte le vere esigenze dei cittadini”.

