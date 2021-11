DL Proroghe, Ciaburro: bene ok a mio Odg su cartelle esattoriali e rottamazione ter

“Sono soddisfatta per l’accoglimento del mio OdG al Decreto Proroghe che impegna il governo a disporre una proroga sistemica di cartelle esattoriali, saldo e stralcio, rottamazione-ter e relativi pignoramenti almeno fino al 2022. Nell’ordine del giorno si chiede, inoltre, di disporre di misure fortemente compensative per i proprietari immobiliari colpiti dal blocco degli sfratti nonché idonei provvedimenti per individuare situazioni di occupazione indebita e morosità, ai fini di disporne quanto prima le operazioni dì sfratto. Fratelli d’Italia vigilerà affinché il governo su un provvedimento così importante passi dalle parole ai fatti”.



Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Monica Ciaburro.