Dl proroghe, Foti: Bene approvazione nostro odg su tutela proprietari immobili da occupazioni abusive

“I proprietari di immobili vittime di occupazioni abusive di case meritano maggiori tutele. In questi giorni assistiamo sempre più spesso a furti di case, il più delle volte eseguito in maniera illecita e con forme di violenza contro i proprietari e la proprietà. L’odg di Fratelli d’Italia, accettato con riformulazione, impegna il governo a tutelare in tempi brevi il leso diritto di proprietà, difendendo i proprietari degli immobili e il loro diritto di poter tornare a casa”.

Così in Aula il vice presidente vicario di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti.

