DL Proroghe, Prisco: ennesima fiducia immotivata

“Quest’Aula si appresta a votare l’ennesima fiducia, la più immotivata di questa esperienza di governo. Nessun ostruzionismo e solo 15 emendamenti di cui 10 dell’opposizione, e ora si chiede la fiducia anche del decreto di conversione. Fratelli d’Italia ha sempre considerato questa maggioranza tutt’altro che coesa, ma costruita in laboratorio, disomogenea e abituata agli atti imperativi della fiducia. Se è il governo dei migliori figuriamoci cosa avrebbero fatto i peggiori. Lo stesso governo dei sedicenti migliori che su un tema così delicato come quello del referendum sulla depenalizzazione dei reati di droga fa una scelta di campo chiara che agevola spacciatori e criminali che FdI non condivide”.

Così in Aula alla Camera il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Prisco sul Dl proroghe annunciando il voto contrario alla fiducia di FdI.