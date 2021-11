“Solidarietà dal gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera al senatore Maurizio Gasparri per le minacce di morte ricevute. Purtroppo simili gesti stanno ormai diventando routine, per questo è urgente fare ogni sforzo possibile per ripristinare, a ogni livello, un clima di civile e sereno confronto democratico nella nostra Nazione”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.