Giustizia, Bellucci: bene approvazione osservazione a tutela della collegialità del Tribunale della famiglia

“Esprimo soddisfazione per l’inserimento nel parere della commissione Affari Sociali, impegnata nella discussione della Delega al governo per l’efficienza del processo civile, della mia osservazione che mira a salvaguardare il principio della collegialità tramite il confronto tra giudici togati e giudici onorari, la cui funzione arricchisce di interdisciplinarietà e competenze specialistiche il procedimento a tutela dell’infanzia. Questo scongiura il rischio di disperdere l’esperienza e il patrimonio di conoscenza professionali acquisite in anni di attività. Siamo quindi riusciti a tracciare un solco verso la direzione giusta che – data la delicatezza delle materie in gioco – deve mirare alla massima tutela e alla salvaguardia del superiore interesse del minore. Una missione che rappresenta la stella polare del nostro sistema giudiziario e che in questioni complesse come quelle relative alle cause che coinvolgono minori può essere garantita solo mediante la collegialità all’interno del Tribunale della famiglia. Mi auguro che tale osservazione faccia riflette il governo e venga recepita. ”



Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Maria Teresa Bellucci, capogruppo FDI in Commissione Affari Sociali e in Bicamerale Infanzia e Adolescenza.