Manovra, Ciriani: ritardo inammissibile. Governo rispetti ruolo Parlamento, no fiducia e non soffocare dibattito in Commissione e in Aula

“Nel corso della riunione dei capigruppo ho denunciato il ritardo inammissibile con cui la manovra giunge in Senato, ed ho chiesto alla presidente Casellati e al ministro D’Inca se il governo intende chiarire quali saranno le regole d’ingaggio per l’esame della legge di Bilancio. In particolare, se sarà rispettato almeno in questa occasione il ruolo del Parlamento e nello specifico del Senato. E’ evidente che ci sarà una sola lettura e che sarà qui in Senato, quindi chiediamo, con largo anticipo, che almeno questa volta si possa discutere della manovra senza fiducia e soprattutto senza soffocare il dibattito sia in Commissione e sia in Aula”.

Così a margine della riunione dei capigruppo il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani.