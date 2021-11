RdC, Ciriani: a quando un decreto contro i furbetti? Anche oggi ennesima notizia di truffa

“Il governo ha varato un decreto legge contro i ‘furbetti’ del superbonus. Mi chiedo a quando un decreto contro i furbetti del reddito di cittadinanza. Anche oggi arriva la notizia di una truffa, fortunatamente sventata dalle Forze dell’Ordine, per un ammontare di 60 milioni di euro e che adesso vedono addirittura la complicità dei titolari dei Caf. Insomma, piuttosto che rinnovare e aumentare le risorse per il reddito di cittadinanza il governo prenda atto del fallimento di questa misura, e destini le risorse per aiutare le famiglie in difficoltà e le imprese che ancora attendono gli aiuti promessi dal governo Conte. E questo anche perchè quanto sarebbe previsto dalla legge di Bilancio, che continuiamo ad attendere, è soltanto fumo. Non basta, infatti, ridurre di 5 euro al mese l’assegno per frenare le truffe. Gli italiani non meritano questa presa in giro”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani.