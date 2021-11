Rdc, Ferro: Truffa rumeni è ennesimo sopruso a collettività

“Oggi l’ennesimo inaccettabile sopruso ai danni della collettività scoperchia un vaso di Pandora che sembra non avere fine e che vede 9 mila rumeni mai stati in Italia percepire indebitamente il reddito di cittadinanza. Un danno economico enorme per la nostra Nazione e che addirittura poteva essere di 60 milioni di euro se questa truffa non fosse stata scoperta dalle nostre Forze dell’ordine. Cosa altro deve succedere per bloccare questa misura che di democratico non sembra avere niente? Quanti altri soldi devono essere sottratti agli italiani prima che il governo si accorga che il reddito di cittadinanza è una misura sbagliata? Fratelli d’Italia chiede che queste risorse vengano destinate a imprese, famiglie e al taglio del cuneo fiscale”.

Così in una nota Wanda Ferro, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia.