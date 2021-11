Superbonus, Donzelli: Favorevoli ma semplificare accesso

“Fratelli d’Italia è favorevole al mantenimento del superbonus, ma e’ un provvedimento che va sicuramente migliorato così come vanno semplificate le procedure per accedervi. Mettere tetti, limiti e cavilli scoraggia le persone, rendendo la misura accessibile solo ad una minoranza di tecnici e caparbi”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, ospite della trasmissione Agorà in onda su Rai3.

