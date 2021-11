Immigrati, Donzelli: Ue attui politica estera e rivendichi confini esterni

“Se non vogliamo essere sotto ricatto di chi sfrutta gli esseri umani come sta facendo in questi giorni Lukasenko e da anni fa Erdogan, è necessario difendere i propri confini. L’Europa, invece di mostrare il volto buonista di chi vuole accogliere tutti quando sbarcano in Italia o arrivano in Polonia, ma al tempo stesso piegarsi ai ricatti del Sultano Erdogan per non farli arrivare in Germania, dovrebbe attuare una politica estera comune e difendere i propri confini esterni. Altrimenti permettiamo a chi sfrutta la disperazione degli uomini di tenere l’Europa sotto scacco”.

Così Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo a La7 alla Trasmissione L’Aria che tira.