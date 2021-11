Nassirya, Ciriani: Mai spento ricordo e gratitudine

“A diciotto anni di distanza dal drammatico attentato ai nostri ragazzi a Nassirya non si è mai spento il ricordo unito alla gratitudine per quanto hanno fatto e continuano a fare i nostri militari per garantire la pace e la sicurezza all’estero. E la decisione di stabilire proprio oggi la ‘Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace’ sta a testimoniare il valore indelebile di quanto accadde quel giorno. A voi e alle vostre famiglie l’Italia intera continua ad esservi vicina e grata”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani.