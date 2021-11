Pnrr, Trancassini: Rischia di essere altra occasione persa

“Fratelli d’Italia denuncia la clamorosa esclusione del settore della ristorazione dai fondi del comparto turistico all’interno del decreto sul Pnrr. In commissione Bilancio ho denunciato, inoltre, come non vi sia un accenno di semplificazione: la continua produzione di norme non fa altro che accrescere la burocrazia che è il nemico storico dello sviluppo della nostra economia. Ogni anno l’Italia viene sorpassata nel settore turistico da nazioni meno belle e attraenti, ma che mettono in campo una politica di valorizzazione e strategia che noi non abbiamo. Purtroppo anche questo Pnrr rischia di essere l’ennesima occasione persa”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini, durante l’audizione delle associazioni di categoria in commissione Bilancio.

