“Fratelli d’Italia vuole un centrodestra unito, forte, credibile, vincente, soprattutto in grado di mantenere gli impegni con gli italiani e per farlo bisogna essere alternativi al Partito democratico e al Movimento 5 Stelle. Giorgia Meloni lavora con questo obiettivo, che è l’unica strada possibile. In ogni caso non tradiremo mai gli impegni con gli italiani”.

Lo ha detto al Tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida.