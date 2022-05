Reddito di cittadinanza. Lollobrigida: pantomima partiti maggioranza su misura fallimentare.

“Le aziende turistiche e del settore agricolo sono in ginocchio a causa del Reddito di cittadinanza ma la Camera ha bocciato l’ordine del giorno con cui Fratelli d’Italia ne chiedeva la sospensione a chi è abile al lavoro e a chi lo percepisce irregolarmente, prevedendo il mantenimento del sussidio a chi non può effettivamente lavorare e destinando le risorse avanzate a pensionati e invalidi civili. Ancora una volta assistiamo alla pantomima di alcuni partiti della maggioranza che alla stampa dicono di essere contro il Rdc perchè strumento fallimentare, ma poi, in Aula votano per mantenerlo e rifinanziarlo. Nonostante la bocciatura dell’Aula ringrazio i colleghi di Coraggio Italia per aver sostenuto l’odg, come Fratelli d’Italia rivendichiamo su questo tema, come su altri, la nostra coerenza che non prevede alcuna marcia indietro”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.