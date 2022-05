Sicurezza, Prisco: Bene regione Marche su spese mediche per familiari caduti

“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione in Regione Marche della legge regionale che assicura l’esenzione dalla spesa medica per familiari e borse di studio ai figli di caduti e infermi appartenenti alle Forze Armate e di Polizia. Grazie all’impegno di Fratelli d’Italia e alla Giunta guidata dal Presidente Acquaroli viene dato un segnale importante ai familiari di coloro che hanno contratto infermità permanente invalidanti o decedute, in occasione o a seguito di missioni di ogni natura contro la criminalità organizzata. Uno Stato serio ha il dovere di garantire i diritti alle famiglie di chi difende e onora la nostra Italia”.

Così in una nota, il deputato e responsabile dipartimento Forze dell’Ordine di Fratelli d’Italia, Emanuele Prisco.