Stadio Roma, Rampelli: Sì a due stadi per la Roma e per la Lazio. Liberare l’Olimpico dagli orrori dei mondiali di calcio

“Se non avessi fatto il politico? Sono architetto. Chissà, magari avrei avuto un incarico dal sindaco di Roma per progettare lo stadio. Una specie di compromesso storico: Gualtieri incarica l’arch. Rampelli per gli stadi della Roma e della Lazio. Penso ci sia bisogno di entrambi gli impianti per le due squadre della capitale, così da far tornare l’Olimpico alle sue tradizioni, perché era meraviglioso lo stadio dei Cipressi, eliminando alcune orribili superfetazioni realizzate con i mondiali di calcio del 1990. Se ci fossero due stadi di calcio potremmo recuperare il Parco del Foro Italico in tutta la sua maestosità e bellezza”.

È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia intervistato da Giorgio Lauro e Francesca Fagnani a Un giorno da Pecora su Radio Rai 1.