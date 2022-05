Autostrade, FdI: Bene approvazione nostro odg per pedaggi gratuiti residenti Lazio e Abruzzo

“Approvato nella tarda serata di ieri un importante ordine del giorno di Fratelli d’Italia al decreto Ucraina, votato all’unanimità dalla Camera, per esentare i cittadini di Lazio e Abruzzo, residenti nei Comuni lungo le autostrade A24 e A25, dal pagamento del pedaggio della Strada dei Parchi. Si tratta, infatti, delle uniche due autostrade che, nel centro Italia, collegano la costa adriatica con quella tirrenica, permettono di connettere le aree interne dell’Appennino con la Capitale e vengono percorse da milioni di automobilisti per motivi di lavoro, studio e salute.

In 14 anni il rincaro delle tariffe è stato del 187 % e la prospettiva futura è di ulteriori inaccettabili rincari. Fratelli d’Italia ha chiesto l’esenzione dal pedaggio quale gesto doveroso per ripagare i cittadini dei disagi subiti negli anni e per tutelare le aree interne, sostenendo così le giuste istanze di ben 113 sindaci del territorio”.

Lo dichiarano i deputati Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia, e Lucia Albano, componente della commissione Finanze.

