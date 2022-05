Immigrati, FdI: 800 sbarchi? Lassismo cronico del ministro Lamorgese

“Questa notte si sarebbero contati in poche ore oltre 800 immigrati sbarcati sulle nostre coste che si aggiungono ai numeri allarmanti degli scorsi giorni. Siamo difronte ad una emergenza che necessita di un intervento deciso del Governo a favore del blocco navale. E’ questo che abbiamo chiesto al question time odierno in prima commissione. Vogliamo che Lamorgese ci ascolti. L’emergenza non può che peggiorare: al contesto odierno a brevissimo si aggiungeranno ulteriori fibrillazioni in Africa come effetto indiretto del contesto internazionale e gli stati del nord Africa già stanno lanciando grida d’allarme in tal senso come la Tunisia. Abbiamo il dovere di bloccare le partenze dai paesi di provenienza garantendo supporto e pretendendo rigore. Non possiamo invece continuare ad accettare un lassismo cronico del Ministro Lamorgese davanti al quale sono felici solo i trafficanti di uomini”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli ed Emanuele Prisco.